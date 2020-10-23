ASKERLİK YOL PARASI HESAPLAMA

Askerlik için yol parasının hesaplanması kilometreye göre gerçekleşmektedir. Bu hesaplama sırasında belediye birimleri otobüs ücretleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi askerlik şubelerine yapmaktadır. Sonrasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak askerlik yol parası hesap edilmektedir. 0-600 KM arasında yol gidenlere bir günlük 20 TL verilir. 601-1200 KM yol gidenlere iki günlük 40 TL yol parası verilmektedir. 1201-1800 KM yol gidenlere ise 3 gün için 60 TL ödeme yapılır.

ASKERLİK YOL PARASI NEREYE YATIRILIR?

Askerlik yol parası PTT şubelerine yatırılmaktadır. PTT şubelerinden ya da PTT ATM'lerinden kartsız işlem menüsü aracılığı ile askerlik yol parasını çekmek mümkündür. Paranın alınabilmesi için kimlik numarası yeterli olmaktadır. Diğer yandan Ziraat Bankası üzerinden de askerlik yol paraları çekilebilmektedir.