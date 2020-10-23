Askerlik yol parası nasıl alınır? Askerlik yol izni kaç gün? Askere giderek vatani görevini yerine getirecek vatandaşların görev yerleri belli oluyor. Silah altına alınacak gençlerin merak ettiği bir diğer konu ise askerlik yol parası ve askerlik yol izni oldu. Ödenen miktar ve verilen izin gidilen kilometre miktarına göre değişiklik gösterebiliyor.
ASKERLİK YOL İZNİ NE KADAR?
800 kilometreden daha az seyahat edilecekse 1 gün,
800 kilometre ile 1600 kilometre arasında seyahat edilecekse 2 gün,
1600 kilometreden daha fazla seyahat edilecekse 3 gün yol izni verilir.
ASKERLİK YOL PARASI SORGULAMA
Devlet tarafından yatırılan yol parasının sorgulamaları e-devlet sistemi üzerinden ve PTT şubeleri üzerinden yapılabilmektedir. Paranın tutarı ve hangi konu ile ilgili olduğu e-devlet sistemi aracılığı ile görüntülenebilmektedir. Ancak paranın yatıp yatmadığı yalnızca PTT şubeleri üzerinden görülebilmektedir. Askerlik yol parasının yatıp yatmadığı PTT şubeleri üzerinden kimlik belgesi ile kontrol edilebilmektedir. Paranın yatması halinde kişilerin birliklerine teslim olmalarına gerek kalmadan yol parası alınabilmektedir.
ASKERLİK YOL PARASI HESAPLAMA
Askerlik için yol parasının hesaplanması kilometreye göre gerçekleşmektedir. Bu hesaplama sırasında belediye birimleri otobüs ücretleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi askerlik şubelerine yapmaktadır. Sonrasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak askerlik yol parası hesap edilmektedir. 0-600 KM arasında yol gidenlere bir günlük 20 TL verilir. 601-1200 KM yol gidenlere iki günlük 40 TL yol parası verilmektedir. 1201-1800 KM yol gidenlere ise 3 gün için 60 TL ödeme yapılır.
ASKERLİK YOL PARASI NEREYE YATIRILIR?
Askerlik yol parası PTT şubelerine yatırılmaktadır. PTT şubelerinden ya da PTT ATM'lerinden kartsız işlem menüsü aracılığı ile askerlik yol parasını çekmek mümkündür. Paranın alınabilmesi için kimlik numarası yeterli olmaktadır. Diğer yandan Ziraat Bankası üzerinden de askerlik yol paraları çekilebilmektedir.