2017 yılında ise aynı firmada çalışan bir şoförün cinsel istismar görüntüleri, sosyal medyada gündeme gelmişti. Bu olayın ardından ise firma yetkilileri tarafından, "Görüntüler 2 ay önce bir yolcumuz tarafından kaydedilerek bize gönderildi. İzledikten sonra şoförün iş akdine son verdik." açıklaması yapılmıştı.