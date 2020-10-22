Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.10.2020 12:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2020 12:39
    ABONE OL

    Pes dedirten görüntüler! 'li Başkanı koronavirüs kurallarını hiçe sayıp halay çekti!

    Dünya koronavirüs ile kasıp kavrulurken, salgın ile ilgili bir dizi önlemler alırken, kuralları çiğneyen parti yine oldu. ’nun “koronavirüsü neden bitiremiyorsunuz” sözlerine en güzel cevap partisinin belediye başkanından geldi. Başkanı CHP'li 'ın kutlamasında tüm tedbirleri hiçe sayarak halay çekti.

    İçişleri Bakanlığı koronavirüs vakalarının artmaması için geçtiğimiz aylarda genelge yayınladı. Genelgeye göre, düğün, nişan ve toplu yemekli eğlenceler, yasaklanmıştı

    'de de 19 Ekim nedeniyle 'li İzmir si program düzenlendi.

    CHP'li belediyenin sosyal tesislerinde verilen içkili eğlencede sofralara rakılar koyuldu, eğlence başladı.

    İzmir'in Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li da, belediyenin düğün salonunda düzenlenen eğlence programa katıldı.

    BELEDİYE BAŞKANI HALAY BAŞI OLDU
    Programa katılanların halayına eşlik eden Başkan Sandal, sosyal mesafe kuralına uymayıp, halay başı oldu. Sandal'ın halay çekmesi, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı gerekçesiyle tepkiye neden oldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Pes dedirten görüntüler! CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal koronavirüs kurallarını hiçe sayıp halay çekti!