İçişleri Bakanlığı koronavirüs vakalarının artmaması için geçtiğimiz aylarda genelge yayınladı. Genelgeye göre, düğün, nişan ve toplu yemekli eğlenceler, yasaklanmıştı

İzmir'de de 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi program düzenlendi.

CHP'li belediyenin sosyal tesislerinde verilen içkili eğlencede sofralara rakılar koyuldu, eğlence başladı.



İzmir'in Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal da, belediyenin düğün salonunda düzenlenen eğlence programa katıldı.

BELEDİYE BAŞKANI HALAY BAŞI OLDU

Programa katılanların halayına eşlik eden Başkan Sandal, sosyal mesafe kuralına uymayıp, halay başı oldu. Sandal'ın halay çekmesi, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı gerekçesiyle tepkiye neden oldu.