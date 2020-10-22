Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.
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Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1599 oldu, son 24 saatte 1581 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 310 bin 27'ye yükseldi.
Bakan Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin." dedi.
21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
18EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU