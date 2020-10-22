Sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ya da subay olmak isteyen on binlerce aday Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara odaklanmış durumda. Belirli tarihler arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlendirmek üzere alımlar yapılıyor. Bu kapsamda bu yıl alım yapılıp yapılmayacağını merak eden adaylar "Uzman erbaş ve astsubay alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

UZMAN ERBAŞ VE ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzman Erbaş alımları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şöyle bir açıklama geldi;

"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."