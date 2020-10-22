KPSS baraj puanı kaç? Atanmak için gerekli KPS baraj puanı nasıl? KPSS baraj var mı?

KPSS baraj puanı kaç? Memur olarak atanmak için gerekli KPSS puanı kaç? KPSS baraj puanı var mı yok mu sorusuna yanıt aranıyor. Merakla beklenen KPSS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte memur olmak isteyen vatandaşlar KPSS baraj puanı kaç sorusuna yanıt arıyor. Devlet dairelerinde çalışacak kişilerin belirleneceği KPSS sonuçları ve puanlarına ilişkin merak edilenler haberimizde!

KPSS BARAJ PUANI KAÇ?

14 yıl önce alınan kararla 2002 yılından itibaren ÖSYM KPSS önlisans sınavı için baraj puanı uygulaması kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor.