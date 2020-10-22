KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 KPSS tercih robotu var mı?

KPSS tercih robotu var mı? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından memur adaylarında gözler KPSS tercih kılavuzuna çevrildi. Doğru tercihi yapmak isteyen vatandaşlar KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır.