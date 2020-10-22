YDS baraj puanı kaç? YDS geçmek için kaç puan gerekiyor? 2020 YDS taban puan nasıl? YDS baraj puanı sınav sonuçlarının ardından sorgulanıyor. Sonuçların açıklanmasıyla Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları sorgulanmaya başlandı. Almanca, Fransızca ve İngilizce dilleri dışında bir yabancı dil sınavı sonucu ile doçentlik bilim sınavına başvurulmak istendiği takdirde, Üniversitelerarası Kurul tarafından bu dilin kabul edilmesi gerekir.
YDS BARAJ PUANI KAÇ?
Başarı koşulunun sağlanması için doçent adaylarının sınavdan 100 üzerinden uygulanan puan sisteminde 65, diğer bir grup olan doktora ve sanatta yeterlilik sınavına başvuracak olan adayların ise en az 55 puan almaları gerekir.
2020 YDS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2020 YDS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.
YDS PUAN HESAPLAMA
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.
Test hazırlanmayan dillerde çeviriler,ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 –100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 –89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 –79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 –69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 –59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.