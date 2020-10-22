YDS baraj puanı kaç? YDS geçmek için kaç puan gerekiyor? 2020 YDS taban puan nasıl? YDS baraj puanı sınav sonuçlarının ardından sorgulanıyor. Sonuçların açıklanmasıyla Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları sorgulanmaya başlandı. Almanca, Fransızca ve İngilizce dilleri dışında bir yabancı dil sınavı sonucu ile doçentlik bilim sınavına başvurulmak istendiği takdirde, Üniversitelerarası Kurul tarafından bu dilin kabul edilmesi gerekir.

YDS BARAJ PUANI KAÇ?

Başarı koşulunun sağlanması için doçent adaylarının sınavdan 100 üzerinden uygulanan puan sisteminde 65, diğer bir grup olan doktora ve sanatta yeterlilik sınavına başvuracak olan adayların ise en az 55 puan almaları gerekir.