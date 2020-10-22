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    • 22.10.2020 16:42
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    Başkan Erdoğan, ile bir araya geldi

    Son dakika haberine göre Başkan , ile bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esayan için dini törenin düzenleneceği 'ne geçti.

    Erdoğan, Sahak Masalyan ile bir araya geldi

    Başkan , Türkiye Ermenileri 85. ile görüştü.

    Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul Milletvekili için cenaze töreninin düzenleneceği Kumkapı önüne geldi.

    Erdoğan, kendisini karşılayan Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ile 'in fermanıyla 1461 yılında kurulan Türkiye Ermenileri Patrikliğine geçti.

    Burada bir süre Maşalyan ile görüşen Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

    Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esayan için dini törenin düzenleneceği Meryem Ana Ermeni Kilisesi'ne geçti.

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