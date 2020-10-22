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SON DAKİKA: Markar Esayan'a son veda: Başkan Erdoğan da törene katılıyor

Tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Markar Esayan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

22.10.2020 14:55 - Son Güncelleme: 22.10.2020 14:55
SON DAKİKA: Markar Esayan'a son veda: Başkan Erdoğan da törene katılıyor

Mide rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci-siyasetçi Markar Esayan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, dini törenin düzenleneceği Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne getirildi. Tören çan sesi ile başladı.


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SON DAKİKA: Markar Esayan'a son veda: Başkan Erdoğan da törene katılıyor

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve Başrahip Tatul Anuşyan'ın öncülüğündeki ruhani kurulun yer aldığı töreni, Başepiskopos Aram Ateşyan yönetiyor.

SON DAKİKA: Markar Esayan'a son veda: Başkan Erdoğan da törene katılıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, Esayan'ın ablaları Nergis Erdik, Arşaluys Agopyan, Nadya Eseyan, Hilda Hamamcıyan ile kardeşi Sima Eseyan da katıldı.

SON DAKİKA: Markar Esayan'a son veda: Başkan Erdoğan da törene katılıyor

Esayan'ın cenazesi, törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SON DAKİKA: Markar Esayan'a son veda: Başkan Erdoğan da törene katılıyor

MARKAR ESAYAN KİMDİR?
1969 İstanbul Şişli doğumlu Markar Esayan ilkokulu Bomonti Mıhitaryan, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Erkek Lisesi'nde okudu.

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