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    • 22.10.2020 16:42
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    29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı 2, 3, 4 kıtalık kısa uzun şiirler! 29 Ekim en yeni güzel şiirler!

    29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı 2, 3, 4 kıtalık kısa uzun şiirler haberimizde yer alıyor. Ekim ayının sonuna az bir zaman kala her yıl heyecanla beklenen Cumhuriyet Bayramı’na da az zaman kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi üzerine her yıl coşkuyla kutlanan 29 Ekim bu yıl corona virüs nedeniyle etkinliklerle kutlanamayacak. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmak için 29 Ekim en yeni güzel şiirler sorgulamasını yapıyor.

    takvim.com.tr
    29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı 2, 3, 4 kıtalık kısa uzun şiirler! 29 Ekim en yeni güzel şiirler!

    29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı 2, 3, 4 kıtalık kısa uzun şiirler! 29 Ekim en yeni güzel şiirleri haberimizde bulabilirsiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk tarihinde büyük öneme sahiptir ve her yıl törenlerle, etkinliklerle kutlama yapılır. Bu yıl covid-19 mücadelesinden dolayı etkinlikler yapılamayacak olsa da sosyal medyadan, mesajlardan 29 Ekim en yeni güzel şiirleri ile kutlamalar yapılacak

    CUMHURİYET

    Yirmi Dokuz Ekimde,

    Cumhuriyet kuruldu

    Ulus özgür sesini,

    Tüm dünyaya duyurdu.

    Cumhuriyet bizlere

    Armağandır Ata'dan

    Egemenlik sesleri

    Yükseldi Ankara'dan.

    Al bayrağım göklerde,

    Övünçle dalgalanır.

    Cumhuriyet Bayramı,

    Hep kıvançla kutlanır.

    29 Ekim

    Bizle başlar asalet

    içimizde hürriyet

    Vatanımız Türkiye

    Yaşasın Cumhuriyet

    Çünkü Atamız kurdu

    Yoktan var etti yurdu

    Düşmanları korkudan

    Terk eyledi hududu

    Cumhuriyet Atamızın

    Kurduğu eseridir

    layık olan yaşasın

    Sonsuzluk güneşidir

    Seyit Aybek


    CUMHURİYET BAYRAMI

    Gündüz herkes neşeli,

    Şenlik olur akşamı.

    Bayramların güzeli,

    Cumhuriyet Bayramı.

    Her bayramla bir tutmam,

    Bu bayram, büyük bayram.

    Yurtta üç gece, üç gün,

    Eğlence var, şenlik var.

    Işıklar yanar bütün

    Dalgalanır bayraklar.

    Her bayramla bir tutmam,

    Bu bayram, büyük bayram

    Necdet Rüştü EFE

    29 EKİM

    En güzel günümüzdür,
    Demokrasi ürünüdür,
    Atatürk'ün eseridir,
    Yirmi Dokuz Ekimler.
    Vatandaşın hür sesi,
    Vatanımın neşesi,
    Kucaklıyor herkesi,
    Yirmi Dokuz Ekimler.
    Cumhuriyet kuruldu,
    Türk'ün sesi duyuldu,
    Törenlerle kutlandı,
    Yirmi Dokuz Ekimler.
    Fethi BOLAYIR


    CUMHURİYET

    Gönül verdik,
    Sana erdik,
    Ey hürriyet,
    Cumhuriyet.

    Herkes sever,
    Seni över.
    Ey hürriyet,
    Cumhuriyet.

    Canımızsın,
    Şanımızsın,
    Ey hürriyet,

    29 Ekim (N. Necati Öngay)

    Bin dokuz yüz yirmi üç,

    Saat tam 20.30,

    Duyurdu bir iki, üç.

    Yüz bir pare topumuz

    Sanlı büyük ordumuz

    Ünümüzü dünyaya

    Dağ, taş, dere, ova, çay;

    Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay.

    Asker, işçi, okullu

    Neşe île dopdolu

    Varol ey Cumhuriyet!

    Adı güzel hürriyet!

    Dökülen kanımızla


    Sönmez inancımızla,

    Kavuştuk bizler sana

    Can veririz uğruna.

    Gel tatlı şenliğimiz,

    Gel kutlu benliğimiz,

    Sen, bizim yüzümüzsün,

    Gönlümüz gözümüzsün,

    Damarımızda kansın.

    Dizimizde dermansın.

    Selam ey cumhuriyet!

    Selam ey büyük millet!

    Yaşasın Cumhuriyet (Rakım Çalapala)

    Coşkunuz, sevinçliyiz.

    Ayrı, gayrı değiliz,

    Bütün Türkler hep biriz,

    Yaşasın cumhuriyet.

    Dünyaya şeref saldık,

    Nice ülkeler aldık,

    Alnı lekesiz kaldık,

    Yaşasın cumhuriyet.

    Atatürk kalbimizde,

    Yürürüz her gün biz de

    Onun çizdiği izde,

    Yaşasın cumhuriyet.

    Türk, askerdir doğuştan;

    Hoşlanırız boğuştan,


    Bize anadır vatan,

    Yaşasın cumhuriyet...

    Yaşasın vatan ana,

    Bağlıyız candan ona,

    Ne mutlu Türk olana,

    Yaşasın cumhuriyet.

    29 Ekim

    Bizle başlar asalet
    içimizde hürriyet
    Vatanımız Türkiye
    Yaşasın Cumhuriyet

    Çünkü Atamız kurdu
    Yoktan var etti yurdu
    Düşmanları korkudan
    Terk eyledi hududu

    Cumhuriyet Atamızın
    Kurduğu eseridir
    layık olan yaşasın
    Sonsuzluk güneşidir

    Seyit Aybek
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    Haberler Güncel 29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı 2, 3, 4 kıtalık kısa uzun şiirler! 29 Ekim en yeni güzel şiirler!