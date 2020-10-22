29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı 2, 3, 4 kıtalık kısa uzun şiirler! 29 Ekim en yeni güzel şiirler!

29 Ekim (N. Necati Öngay)

Bin dokuz yüz yirmi üç,

Saat tam 20.30,

Duyurdu bir iki, üç.

Yüz bir pare topumuz

Sanlı büyük ordumuz

Ünümüzü dünyaya

Dağ, taş, dere, ova, çay;

Ağaç, kuş, yıldız, gün, ay.

Asker, işçi, okullu

Neşe île dopdolu

Varol ey Cumhuriyet!

Adı güzel hürriyet!

Dökülen kanımızla



Sönmez inancımızla,

Kavuştuk bizler sana

Can veririz uğruna.

Gel tatlı şenliğimiz,

Gel kutlu benliğimiz,

Sen, bizim yüzümüzsün,

Gönlümüz gözümüzsün,

Damarımızda kansın.

Dizimizde dermansın.

Selam ey cumhuriyet!

Selam ey büyük millet!

Yaşasın Cumhuriyet (Rakım Çalapala)

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,



Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet.

29 Ekim



Bizle başlar asalet

içimizde hürriyet

Vatanımız Türkiye

Yaşasın Cumhuriyet



Çünkü Atamız kurdu

Yoktan var etti yurdu

Düşmanları korkudan

Terk eyledi hududu



Cumhuriyet Atamızın

Kurduğu eseridir

layık olan yaşasın

Sonsuzluk güneşidir



Seyit Aybek