SON DAKİKA: Meteoroloji'den yarın sabah ve gece saatleri için pus uyarısı geldi!

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29