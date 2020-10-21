



Üs bölgelerine kazandırılan bir diğer sistem olan yenilenebilir enerjiye dayalı hibrit güç destek üniteleri sayesinde de, üs bölgelerindeki drone, telsiz, batarya ve optik sistemlerinin güç ihtiyaçları kesintisiz şekilde sağlanabiliyor" dedi.



1️⃣ Modüler Üs Bölgelerine kazandırılan yeni teknolojiler, Mehmetçiğe terörle mücadelede avantaj sağlıyor.



Bu kapsamda yenilenebilir enerji beslemeli taşınabilir gözetleme ve görüntü aktarma, mobil enerji üretim ve depolama sistemleri TSK'nın kullanımına sunuldu.



➡️@aselsan pic.twitter.com/SKehNKMDvI — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 21, 2020