JETLERDE VE SİHA'LARDA KULLANILACAK

Proje kapsamında düşman hava savunma sistemleriyle bu sistemlerin koruması altındaki hedeflere karşı F-16, F-4/2020, F-35 uçaklarından ve SİHA'lardan atılabilecek mühimmat ve çoklu taşıma salanı prototipleri geliştirilecek, entegrasyon ve sertifikasyonu yapılacak.

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