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    • 21.10.2020 13:13
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    Projesi kapsamında sert satıhlara yönelik taarruz test atışı başarıyla icra edildi

    , Projesi kapsamında sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışının başarıyla icra edildiğini duyurdu.

    AA
    Yeni geliştirilen o bomba sert hedefleri deldi geçti

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi." ifadelerine yer verildi.

    GÖRSELİ İLK DEFA 2017 YILINDA ORTAYA ÇIKTI
    ASELSAN'nın proje yöneticisi, TÜBİTAK SAGE'nin ise harp başlığı geliştirilmesinden sorumlu kuruluş olarak yer aldığı Minyatür Bomba projesinde ilk görsel IDEF'17 fuarında ortaya çıktı.

    JETLERDE VE SİHA'LARDA KULLANILACAK
    Proje kapsamında düşman hava savunma sistemleriyle bu sistemlerin koruması altındaki hedeflere karşı F-16, F-4/2020, F-35 uçaklarından ve SİHA'lardan atılabilecek mühimmat ve çoklu taşıma salanı prototipleri geliştirilecek, entegrasyon ve sertifikasyonu yapılacak.

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    Haberler Güncel Minyatür Bomba Projesi kapsamında sert satıhlara yönelik taarruz test atışı başarıyla icra edildi