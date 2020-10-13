Haberler Galeri Dünya Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli sevkiyat: İşte uçaklarla taşınan silahlar​

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli sevkiyat: İşte uçaklarla taşınan silahlar​

Azerbaycan ordusu tarafından ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli silah sevkiyatı başladı. Uçaklarla yollanan silahların insani yardım adı altında gönderildiği belirtilirken, yasa dışı silah taşıyan uçaklar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi ziyaretlerinde kullandığı bir devlet uçağı da bulunuyor. İşte Ermenistan'a taşınan ve taşınması planlanan askeri silah ve araçlar...

13.10.2020 08:44 - Son Güncelleme: 13.10.2020 08:44
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli sevkiyat: İşte uçaklarla taşınan silahlar​

27 Eylül'de başlayan saldırılar sonrasında Azerbaycan ordusunun darbe üstüne darbe vurarak tarihi kayıplar verdiği Ermenistan ordusu, Moskova'da alınan ateşkes kararını ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırınca operasyonlar kaldığı yerden devam etmeye başladı. Azerbaycan ordusunun bombardımanı ile çok sayıda askerin yanı sıra silah ve askeri araç gerecini kaybeden Ermenistan'a yardım uçakları ile silah taşındığı öne sürüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli sevkiyat: İşte uçaklarla taşınan silahlar​


Azerbaycan'da yayın yapan haber sitelerinin aktardığı bilgilere göre; silahlar sivil uçaklar ile kargo kisvesi altında yapılıyor. Bir iddiaya göre ise bu uçaklar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi ziyaretlerine yönelik kullandığı bir devlet uçağı da bulunuyor. Böylece, Paşinyan hükümetinin üyeleri de silah kaçakçılığında rol oynuyor.

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli sevkiyat: İşte uçaklarla taşınan silahlar​

Haberde yer alan iddialara göre; 3 - 9 Ekim tarihleri arasında, çatışmaların ortasında, Rusya'dan Ermenistan'a sivil uçaklar, insani yardım altında 20 tonun üzerinde silah ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli sevkiyat: İşte uçaklarla taşınan silahlar​

Öte yandan son iki günde Rusya'dan Ermenistan'a 300 tanksavar füze sistemi kornet teslim edildiği de öne sürüldü.

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli sevkiyat: İşte uçaklarla taşınan silahlar​

Silahlar, 9 Ekim'de Moskova'ya uçan ve 10 Ekim'de Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan tarafından Erivan'a dönen Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'na ait A319 hükümet uçağı ile nakledildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kim Jong Un halkından gözyaşları içinde özür diledi!
Kim Jong Un halkından gözyaşları içinde özür diledi!