Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli sevkiyat: İşte uçaklarla taşınan silahlar​



Azerbaycan'da yayın yapan haber sitelerinin aktardığı bilgilere göre; silahlar sivil uçaklar ile kargo kisvesi altında yapılıyor. Bir iddiaya göre ise bu uçaklar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi ziyaretlerine yönelik kullandığı bir devlet uçağı da bulunuyor. Böylece, Paşinyan hükümetinin üyeleri de silah kaçakçılığında rol oynuyor.



