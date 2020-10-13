Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli sevkiyat: İşte uçaklarla taşınan silahlar
Azerbaycan ordusu tarafından ağır darbe yiyen Ermenistan'a gizli silah sevkiyatı başladı. Uçaklarla yollanan silahların insani yardım adı altında gönderildiği belirtilirken, yasa dışı silah taşıyan uçaklar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi ziyaretlerinde kullandığı bir devlet uçağı da bulunuyor. İşte Ermenistan'a taşınan ve taşınması planlanan askeri silah ve araçlar...
27 Eylül'de başlayan saldırılar sonrasında Azerbaycan ordusunun darbe üstüne darbe vurarak tarihi kayıplar verdiği Ermenistan ordusu, Moskova'da alınan ateşkes kararını ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırınca operasyonlar kaldığı yerden devam etmeye başladı. Azerbaycan ordusunun bombardımanı ile çok sayıda askerin yanı sıra silah ve askeri araç gerecini kaybeden Ermenistan'a yardım uçakları ile silah taşındığı öne sürüldü.
Azerbaycan'da yayın yapan haber sitelerinin aktardığı bilgilere göre; silahlar sivil uçaklar ile kargo kisvesi altında yapılıyor. Bir iddiaya göre ise bu uçaklar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi ziyaretlerine yönelik kullandığı bir devlet uçağı da bulunuyor. Böylece, Paşinyan hükümetinin üyeleri de silah kaçakçılığında rol oynuyor.