"ÖZ GÜVENİM KALMADI"

Seline Ferah Çalışkan, AA muhabirine, uygulamanın hiçbir yan etkisinin olmadığının kendisine söylendiğini aktararak, "Yüzüme ve boynuma yaklaşık 200 iğne vurdular. İşlemin yapıldığı gün fenalaştım, aynı gece hastaneye kaldırıldım. Yüzüm, gözüm şişti. Alerjim ve astımım olduğunu bildiği halde bana bu işlemi uyguladı." dedi.

Çalışkan, rahatsızlandıktan sonra Ş.Ç. ile telefonla görüştüğünü, kliniğe gittiğini ancak bir sonuç alamadığını ifade ederek, "Kullanılan ilaç yanlış ya da bayat da olabilir. Bu nedenle geçici ya da kalıcı olup olmadığını da söyleyemiyorlar. Biyopsi sonucu ortaya çıkacak." diye konuştu.

Sivilce izi bile bulunmayan cildinin şimdi yüzlerce yara ve nodülle dolduğunu, sürekli kaşındığını ve yandığını dile getiren Çalışkan, "Bir işim var, çalışıyorum ama artık hiç öz güvenim yok. Ailem de çok üzülüyor. Şikayetçiyim ve çok öfkeliyim. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum." ifadelerini kullandı.