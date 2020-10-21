Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

Koca açıklamasında, "Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin." ifadelerine yer verdi.