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    • 21.10.2020 20:22
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    SON DAKİKA: 21 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU

    Son dakika haberi... 21 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün 2.000’den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin." ifadelerine yer verdi.

    20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu | KOVİD-19 TABLOSU