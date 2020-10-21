Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Koca açıklamasında, "Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin." ifadelerine yer verdi.
20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU