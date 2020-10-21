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    • 21.10.2020 17:26
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    'da operasyonları

    'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

    AA
    FETÖ operasyonları hız kesmeden devam ediyor

    İl Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki aranan / şüphelilerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

    Şüphelilerden 3'ü ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 1'i soruşturmasının yürütüldüğü kente gönderildi.

    Adliye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    Diğer 6 şüpheli ise emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

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    Haberler Güncel Antalya'da FETÖ operasyonları