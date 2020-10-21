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    • 21.10.2020 16:47
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    Sahabeye hakaret eden 'li hadsiz 'ya tepkiler çığ gibi büyüyor!

    . Muhammed’in (sav) en yakınındaki isimlerden Mus’ab bin Umery’e hakaret eden  danışmanlarından 'ya tepkiler sürüyor. İBB Meclisi AK Pati , Esenler'deki gençlik merkezine “Mus’ab Bin Umeyr” ismini verdiklerini açıklayarak, "Köhnemiş zihinlere karşı, öz değerleriyle barışık, çağdaş ve donanımlı gençlerin yetişeceği gençlik merkezimize 'Mus’ab Bin Umeyr' ismini veriyoruz..." ifadelerini kullandı.

    Barış Savaş
    Mücahit Avcı'ya tepkiler çığ gibi büyüyor!

    . Muhammed'in (sav) en yakınındaki isimlerden Mus'ab bin Umery'e hakaret eden danışmanlarından 'ya tepkiler sürüyor.

    GÖKSU: "KÖHNEMİŞ ZİHİNLERE KARŞI..."
    Büyükşehir Belediye Meclisi ve Esenler Belediye Başkanı ; Esenler'deki gençlik merkezine "Mus'ab Bin Umeyr" ismini verdiklerini açıkladı.

    Göksu; sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Köhnemiş zihinlere karşı, öz değerleriyle barışık, çağdaş ve donanımlı gençlerin yetişeceği gençlik merkezimize 'Mus'ab Bin Umeyr' ismini veriyoruz. Esenlerimize hayırlı olsun..." dedi.

    MÜCAHİT AVCI HAKKINDA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSU
    CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.

    Aralarında Mustafa Doğan İnal'ın da bulunduğu 17 avukatın suç duyurusunda; şüpheli Mücahit Avcı'nın, "Mus'ab bin Umeyr, bu dönemde yaşasa şüphesiz AKP Başkanı ya da ihale takipçisi olurdu" ifadeleriyle, "alenen hakaret", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediğine dikkat çekildi.

    Suç duyurusunda; şüpheli Mücahit Avcı'nın hakkında gerekli tahkikatın yapılarak, 'nun eylemine uyan maddeleri gereğince cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi.

    Suç duyurusunda; "Mücahit Avcı'nın paylaşımı, Müslümanlığın en kutsal değerlerinden olan sahabelerimizin varlığına ve İslam inancına yönelik gerçekleştirilmiş mezkur hakaret ve iftira kabul edilemez, çirkin ve hadsiz bir saldırıdır" denildi

    CHP'Lİ DANIŞMANDAN SAHABEYE HAKARET!
    CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda; "Mus'ab bin Umery bu dönemde yaşasa şüphesiz AK Parti Gençlik Kolları ya da ihale takipçisi olurdu" iddiasında bulundu.

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    Haberler Güncel Sahabeye hakaret eden CHP'li hadsiz Mücahit Avcı'ya tepkiler çığ gibi büyüyor!