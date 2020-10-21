"İsmi açıklanmayan yetkili" üzerinden algı operasyonu mu? Reuters'tan dikkat çeken "sokağa çıkma yasağı" haberi





AMAÇ EKONOMİK NORMALLEŞMEYİ BALTALAMAK MI?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) "Eylül 2020 Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra yeni tip korona virüsten en az etkilenecek üçüncü ülke Türkiye oldu.



Batı, pandemide ekonomik kriz ile boğuşurken Türkiye'nin hızla normalleşmesi ve rakiplerinden pozitif ayrışması, Reuters'ın bu başarıyı baltalamak için yeniden yasakları gündeme getirerek ekonomik durgunluk peşinde olabileceği düşünülüyor.