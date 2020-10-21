İŞTE O SUÇ DUYURUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda şöyle denildi:

"Şüpheli Mücahit Avcı 20 Ekim 2020 tarihli 'AKP Gençlik Kolları yayınladığı videoda gençlere sen 'Mus'ab bin Umeyr'sin diye sesleniyor. Mus'ab bin Umeyr Mekke'nin en zengin ailelerinden gelen, şatafatı ve gösterişli giyinmeyi seven biri. Bu dönemde yaşasa şüphesiz AKP Gençlik Kolları Başkanı ya da ihale takipçisi olurdu' şeklindeki tweeti ile İslam dinin ortaya çıktığı dönemin öncü şahsiyetlerinden biri olan Mus'ab bin Umeyr hakkında çok çirkin, tahammül edilmesi imkânsız hakaret ve ithamları içerir sözleri birden fazla kişiye ulaşarak, toplumun muayyen bir kesiminin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur.."

"İSLAM İNANCINA YÖNELİK ÇİRKİN VE HADSİZ BİR SALDIRI"

"Şüpheli Mücahit Avcı twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda halkın bir kesimini aşağılama saiki gütmekle beraber vatandaşlarının tamamına yakınının İslam dinine mensup olduğu ve Müslüman olarak yaşadığı bir ülkede; Müslümanlığın en kutsal değerlerinden olan sahabelerimizin varlığına ve İslam inancına yönelik gerçekleştirilmiş mezkur hakaret ve iftira kabul edilemez, çirkin ve hadsiz bir saldırıdır."