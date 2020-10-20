



TURAN: "CEHALETİN BABASI…"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Mücahit Avcı'yı eleştirdi ve "Adı 'Mücahit' ama 'Cehaletin Babası' kıvamında CHP'de danışmanlık yapıyor. Gençlerin hazırladığı videoyu bahane ederek Peygamber Efendimizin ashabına dolayısıyla İslami değerlere saldırmış. Yarın seçim olsa mevlit okuturlar. En önde dinlerler. Yetmezse 'Yasin'de okurlar" dedi.