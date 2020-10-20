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    • 20.10.2020 23:41
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    'e hakaret eden 'li ’ya : "Cehaletin babası CHP'de danışmanlık yapıyor"

    Hasan Turan, İslam davası uğruna tüm zenginliğinden vazgeçen ve şehid olan sahabe 'e hakaret eden 'li ’ya gösterdi. Turan, "Cehaletin babası CHP'de danışmanlık yapıyor" dedi.


    Mücahit Avcı

    CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı'nın; İslam davası uğruna tüm zenginliğinden vazgeçen ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) en yakınındaki isimlerden Mus'ab bin Umeyr'e hakaret etmesi kamuoyunda tepki toplamaya devam ediyor.



    TURAN: "CEHALETİN BABASI…"
    AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Mücahit Avcı'yı eleştirdi ve "Adı 'Mücahit' ama 'Cehaletin Babası' kıvamında CHP'de danışmanlık yapıyor. Gençlerin hazırladığı videoyu bahane ederek Peygamber Efendimizin ashabına dolayısıyla İslami değerlere saldırmış. Yarın seçim olsa mevlit okuturlar. En önde dinlerler. Yetmezse 'Yasin'de okurlar" dedi.



    CHP'Lİ DANIŞMANDAN SAHABEYE HAKARET!
    CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda; "Mus'ab bin Umeyr bu dönemde yaşasa şüphesiz AK Parti Gençlik Kolları ya da ihale takipçisi olurdu" iddiasında bulunmuştu.
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    Haberler Güncel Mus'ab bin Umeyr'e hakaret eden CHP'li Mücahit Avcı’ya sert tepki: "Cehaletin babası CHP'de danışmanlık yapıyor"