Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkında şok iddialar!

Buğra Kavuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Partili Buğra Kavuncu kimdir? Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili olarak şok eden ifadelerde bulundu ve Kavuncu'nun FETÖ bağlantıları olduğunu iddia etti. Gündemi sarsan bu gelişmenin ardından Buğra Kavuncu kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Saltuk Buğra Kavuncu İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, parti sözcüsü ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanıdır. Buğra Kavuncu, 1973 yılında Ankara'da doğan Buğra Kavuncu, baba tarafından aslen Adana Ceyhanlıdır. Kanada'da başladığı öğrenim hayatına Ankara Çizmeci İlkokulu'nda devam eden Buğra Kavuncu, Ortaokulu ise Namık Kemal Ortaokulu'nda Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı.