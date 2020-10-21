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    • 21.10.2020 22:37
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, lı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

    , lı mevkidaşı 'la 'daki durumu görüştü. Bakanlar, bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması için Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

    Türkiye ile Azerbaycan arasında kritik görüşme

    , lı mevkidaşı 'la 'daki durumu görüştü.

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu ve Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Çavuşoğlu ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki son durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

    AZERBAYCAN TOPRAKLARI İŞGALDEN KURTARILMALI
    Bakanlar, bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması için Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

    Bayramov bugün Moskova'da Rus mevkidaşı 'la bir araya gelerek Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüşmüştü.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü