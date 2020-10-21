

İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklamaların yankıları devam ediyor. İstanbul İl Başkanı hakkındaki sözleri çok konuşulan Özdağ'ın başka bir iddiası da aynı şekilde çarpıcı. Özdağ, Enver Altaylı'nın gelip kendisine, 'Parti kurmayın sokağa dökülün' çağrısında bulunduğunu söyledi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, CIA adına Türkiye'de görev yapan Ruzi Nazar'ın yetiştirdiği Enver Altaylı'nın yaptığı çağrının kritik şifrelerini yazdı. Selvi'nin bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Ümit Özdağ'ın CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ suçlaması gündem oluşturdu ama Enver Altaylı hakkında anlattıkları da çok önemliydi.

İYİ Parti'nin kuruluşundan önce Enver Altaylı'nın kendisine geldiğini, "Partiyi kapatacaklar" dediğini, kendisinin, "Bu parti kurulacak, partiyi kimse kapatmayacak. Seçime gireceğiz ve seçimden de başarılı bir şekilde çıkacağız" karşılığını vermesi üzerine "Parti kurmayın sokağa dökülün" dediğini anlattı. Bu söz çok önemli. Çünkü bu söz CIA'in desteklediği darbelerin şifresini veriyor. Enver Altaylı, CIA destekli 27 Mayıs ve 12 Mart modellerini öneriyor.

Türkiye'de derin devletin ne olduğunu en iyi bilen insanlardan birisi Ümit Özdağ. ASAM Başkanlığı'nı yapmış. Babası Muzaffer Özdağ, bir darbeci. 27 Mayıs'ın en genç subayı. 27 Mayıs sabahı darbenin lideri Cemal Gürsel'i İzmir'den getiren kişi. Daha sonra Türkeş'le birlikte tasfiye olan 14'lerden.

ENVER ALTAYLI-RUZİ NAZAR İLİŞKİSİ

Ümit Özdağ, Enver Altaylı'yı 4 yaşından beri tanıdığını söylüyor. Enver Altaylı'nın ne olduğunu en iyi bilenlerden. Onu CIA adına Türkiye'de görev yapan Ruzi Nazar'ın yetiştirdiği çok iyi bilinir. 27 Mayıs ve 12 Mart sırasında CIA'in Türkiye istasyon şefliğinde önemli bir ajandı Ruzi Nazar. O dönemde MİT'e girmesini sağladığı Enver Altaylı ile Fuat Doğu için "en parlak iki talebem" dediği söylenir. Fuat Doğu, MİT Müsteşarı olduğu dönemde 12 Mart'ı yapan ekibin içindeydi.

Bu kadar kapsamlı girişi neden yaptım?

Çünkü Ruzi Nazar'ın yetiştirmesi olarak Enver Altaylı da bu darbe süreçlerinde yer almıştı. 27 Mayıs'a ve 12 Mart'a giden süreci CIA ile birlikte sokak hareketleri ile başarmışlardı. Demem o ki Enver Altaylı, Ümit Özdağ'a "Sokağa dökülün" derken geçmişte bunun pratiklerini yapmış bir istihbaratçıydı.

FETÖ'YE DE 'SOKAĞA DÖKÜLÜN' DEMİŞ

Askeri-siyasi casusluk ve FETÖ terör örgütü suçlamasıyla cezaevinde olan Enver Altaylı hakkında düzenlenen iddianameye göre, Altaylı'nın "Sokağa dökülün" önerisini FETÖ'ye de götürdüğü anlaşılıyor. Enver Altaylı, 17 Ağustos 2017 tarihli tutanağa göre FETÖ'nün Amerikan kongresiyle ilişkilerini sağlayan Bilal Ekşili ile ABD'deki görüşmesi sırasında, Türkiye'de tüm muhalif güçlerle birlikte hareket edilerek halkın sokaklara indirilmesini öneriyor.

CIA'E DARBE RAPORU HAZIRLAMIŞ

Enver Altaylı hakkındaki iddianameyi dikkatli bir şekilde incelediğimizde MİT ve CIA'de çalışmış olan Enver Altaylı'nın 15 Temmuz'dan sonra CIA'e 18 Şubat 2016 tarihinde Türkiye'de bir askeri darbe ortamının hazırlanmasına yönelik rapor hazırladığı tespit edildi.

ALTAYLI NEDEN YARGILANIYOR?

Ümit Özdağ'ın her cümlesinin üzerinde durularak analiz edilmesi gerekiyor. Özdağ, Enver Altaylı'nın neden hapiste olduğunu anlatırken "FETÖ'cü MİT mensuplarını FETÖ'cü olan damadıyla birlikte kaçırmaktan dolayı girdiler" diyor. Böylece Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'ın, MİT'çi Mehmet Barıner'in ABD'ye kaçırılma operasyonunda görev almasındaki asıl sebebin FETÖ bağlantısı olduğunu görmemizi sağlıyor. Enver Altaylı, damadıyla birlikte ABD'deki Halkbank davasında Türkiye aleyhine tanıklık yapması için eski MİT mensubu Mehmet Barıner'i yurtdışına kaçırırken MİT ve Jandarma'nın ortak operasyonuyla yakalanmıştı. Mehmet Barıner, MİT'te görev yaptığı dönemde İran masasında çalışmış, Rıza Zarrab'ı izlemiş bir istihbaratçıydı. Zarrab davasında FETÖ'cü polis Hüseyin Korkmaz gibi Türkiye aleyhine tanıklık yapacaktı. Bu Enver Altaylı değil miydi Türk milliyetçiliğinin bayraktarlığı iddiasını dilinden düşürmeyen...