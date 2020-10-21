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    • 22.10.2020 01:11
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    Bu zihniyetin 'geleceği' karanlık! 'nun partisi şimdi de i eleştirdi

    Alman basınının en önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ın "'sı olarak nitelendirdiği e 'nun kurduğu 'nden alçak saldırı. Gelecek Partisi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yerli otomobilin üretiminde rol alanlara dikkat çekildi ve otomobilin yerliliği sorgulandı. Halbuki dünyaca ünlü markası Volvo, üretimini birçok yabancı iş ortağıyla üretmekte.

    Bu zihniyetin 'geleceği' karanlık!

    Alman basınının en önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ın "'sı olarak nitelendirdiği e 'nun kurduğu 'nden alçak saldırı. Gelecek Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yerli otomobilin üretiminde rol alanlara dikkat çekildi ve otomobilin yerliliği sorgulandı. Halbuki dünyaca ünlü markası Volvo, üretimini birçok yabancı iş ortağıyla üretmekte.

    GELECEK PARTİSİ'NDEN ALÇAK SALDIRI
    AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu da 'nin hayali yerli otomobile karşı konumda yer aldı. Gelecek Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yerli otomobilin üretiminde rol alan dünyaca ün yapmış firmalara dikkat çekildi ve otomobilin yerliliği sorgulandı.

    Oysa; dünyada satış rekorları kıran birçok otomobil markası, farklı mekanik parçalarını farklı ülkelerdeki iş ortaklarıyla üretiyor.

    TOGG'DAN DÜNYACA ÜNLÜ FİRMA İLE TARİHİ ANLAŞMA
    TOGG, Mercedes Benz ile de ortak çalışan dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile tarihi bir anlaşma yapmıştı.

    Anlaşma ile ilgili yapılan açıklamada batarya modülü ve paketini Türkiye'de üretileceği duyurulmuştu.

    İSVEÇLİ VOLVO GÖZLERİNDEN KAÇMIŞ!
    Türkiye'nin otomobilini hedef alanlara İsveç markası olan Volvo en büyük örneklerden biri olabilir. Volvo Ürettiği araçlarda birçok yabancı iş ortağıyla hareket etti.

    Volvo tarafından üretilen S40 modellerinde Norveç'ten 'ya, 'dan 'ya kadar birçok ülkeden üreticiyle birlikte hareket edildi. Bu durum, hazırlanan bir görselle ortaya kondu.

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    Haberler Güncel Bu zihniyetin 'geleceği' karanlık! Ahmet Davutoğlu'nun partisi şimdi de yerli otomobili eleştirdi