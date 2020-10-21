İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay Amanoslar'da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucunda, 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin ise sağ yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, sağ yakalanan teröristin, bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010'da BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği yapan ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu kaydedildi.

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan Çelik'in 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalandığı ifade edildi.