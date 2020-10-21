Demir Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski HDP milletvekili Demir Çelik kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan oğlu yakalandı. Bu gelişmeden sonra Demir Çelik'in kim olduğu merak edilmeye başlandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI!
Hatay Amanoslar'daki operasyonda sağ yakalanan teröristin, yurt dışında kaçak bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "gri kategori"de aranan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay Amanoslar'da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucunda, 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin ise sağ yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, sağ yakalanan teröristin, bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010'da BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği yapan ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu kaydedildi.
Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan Çelik'in 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalandığı ifade edildi.
DEMİR ÇELİK KİMDİR?
Demir Çelik, 21 Aralık 1959'da Muş Varto'da doğdu. Babasının adı Selim, annesinin adı Şirinşah'dır. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı.
Bir dönem Varto Belediye Başkanlığı yaptı. 2008-2010 tarihleri arasında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı yaptı. Bunun yanında Muş milletvekilliği de yaptı. Çelik, evli ve 2 çocuk babasıdır.