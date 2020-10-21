Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.10.2020 01:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2020 09:02
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'da operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberine göre, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne () bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 13'ü yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.


    'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda, 13'ü yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


    Operasyonda 13'ü yabancı uyruklu, 14 şüpheli yakalandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13 şüphelinin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı belirtilerek, "Aralarında bulunan Türk vatandaşı İ.Ç. isimli şahıs ise gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir." denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var