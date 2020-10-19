Alman endişeli! Bu TOGG bize girer

PİL ÖZELLİĞİ

Haberde dikkat çeken başka bir detay ise Türkiye'nin otomobilinin tek bir batarya şarjıyla 500 kilometreye kadar yol alacağı...

Pilin, 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebilir şekilde üretileceği de hatırlatıldı.

TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ SANAYİ POLİTİKASI

Gazete, Türkiye'nin son yıllarda bağımsız sanayi politikası izlediğini vurguladı. Türk şirketlerin savunma sanayii ve sağlık sektörü gibi birçok alanda üretim yaptığını hatırlattı.