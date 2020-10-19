Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.10.2020 10:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2020 10:58
    ABONE OL

    Alman endişeli! Bu bize girer

    Türkiye'nin otomobili için geri sayım devam ederken, Alman basını bir kez daha 'a övgüler yağdırarak manşetlere taşıdı. Almanya'nın en önemli gazetelerinden olan Handelsblatt'ta yer alan haberde 'dan Türkiye'nin Tesla'sı olarak bahsedildi. TOGG'un Alman otomobil pazarı için cazip hale gelebileceği de belirtildi.

    Alman endişeli! Bu TOGG bize girer

    Alman medyasından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin önderliğinde kurulan, Türkiye'nin gururu yerli otomobil TOGG'a övgü geldi.

    Alman basınının en önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ta yer alan haberde, yerli otomobil TOGG, Türkiye'nin Tesla'sı olarak duyuruldu.

    TOGG'un satış fiyatının rekabetçi olması halinde haberde, Alman otomobil pazarı için de cazip hale gelebileceği belirtildi.

    Ayrıca haberde, ünlü otomobil uzmanı Ferdinand Dudenhöffer'in, Türkiye'nin yerli otomobil için ortaya koyduğu sermayeyi de övdüğü belirtildi.

    PİL ÖZELLİĞİ
    Haberde dikkat çeken başka bir detay ise Türkiye'nin otomobilinin tek bir batarya şarjıyla 500 kilometreye kadar yol alacağı...

    Pilin, 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebilir şekilde üretileceği de hatırlatıldı.

    TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ SANAYİ POLİTİKASI
    Gazete, Türkiye'nin son yıllarda bağımsız sanayi politikası izlediğini vurguladı. Türk şirketlerin savunma sanayii ve sağlık sektörü gibi birçok alanda üretim yaptığını hatırlattı.

    KARAKAŞ'IN AÇIKLAMALARINA DA YER VERİLDİ
    Haberde, TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Türkiye'nin gururu yerli otomobili anlattı.

    Kimsenin Türkiye'den elektrikli otomobil beklemediğini anlatan Karakaş, "Fakat biz beklentilerin üstünde kalmaya kararlıyız. Başından beri küresel boyutta rekabetçi olmak istiyoruz." dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Alman endişeli! Bu TOGG bize girer