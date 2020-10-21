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    • 21.10.2020 15:01
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    Jandarma Covid-19 ve larına karşı afiş astırdı

    ’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, koronavirüs (Covid-19) ve larına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlattıkları afişleri 23 noktaya astırdı.

    İHA
    Jandarmadan anlamlı mesaj! 23 ayrı noktaya...

    Tüm 'de olduğu gibi Tarsus'ta da korona virüs ile mücadele devam ediyor. Bu çerçevede İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri farkındalık oluşturmak amacıyla afiş hazırlattı.

    Üzerinde korona virüs bulaşmamasına yönelik uyarıcı maddelerin bulunduğu afişler ilçede 23 ayrı noktaya asıldı.
    Tarsus Jandarma Trafik ekipleri, amaçlarının korona virüs salgınının yayılmasını önlemek, ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı larını en aza indirmek için yoğun denetim ve farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiler.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Jandarma Covid-19 ve trafik kazalarına karşı afiş astırdı