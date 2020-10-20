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    • 20.10.2020 10:48
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    SON DAKİKA: ’da 1400 litre ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'da polis ekiplerinin kaçak içki üretimi yapılan bir çiftlik evine düzenlediği operasyonda piyasa değeri 350 bin TL olan 1400 litre ele geçirildi.

    DHA

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde den ölümlerin artması üzerine harekete geçti. Ekipler, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte kaçak olarak içki üretildiği bilgisine ulaşınca operasyon düzenledi.

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    Çiftliğin bahçesinde bulunan depoda arama yapan ekipler, piyasa değeri 350 bin TL olan 1400 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi, adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Adana’da 1400 litre sahte içki ele geçirildi