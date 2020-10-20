Kabine toplantısı ne zaman? 24 – 25 Ekim hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 24-25 Ekim hafta sonu yasak olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin açıklamalar ve alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Peki kritik kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi, Doğu Akdeniz'deki gerilim, koronavirüs ile mücadeledeki son durum ele alınacak.