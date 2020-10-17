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    • 17.10.2020 22:03
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    Trakya'da ''den bir ölüm daha: Bu 3 oldu

    ’nin ilçesinde, den zehirlenen ’ın ardından da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yatkın’ın ölümüyle Kırklareli’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

    DHA
    Trakya'da 'sahte içki'den bir ölüm daha

    Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Soner Dolukan, Tayfun Yakın ile M.B. ve T.A., önceki akşam saatlerinde alkol aldı. İddiaya göre, el yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 4 kişi, yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Tekirdağ ve Kırklareli'deki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 4 kişiden durumu ağır olan Soner Tolukan, dün akşam saatlerinde, Tayfun Yatkın ise bugün hayatını kaybetti. Diğer 2 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

    Soner Tolukan

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün hayatını kaybeden Derya Altan'ın ardından Soner Tolukan ve Tayfun Yatkın'ın da ölümleriyle, Kırklareli'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
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    Haberler Güncel Trakya'da 'sahte içki'den bir ölüm daha: Bu 3 oldu