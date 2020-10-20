İnternet kesik mi? İnternette sorun mu var? Türk Telekom, TTnet, Turknet internet arıza sorgulama!

İnternette sorun mu var? İnternet kesik mi? İnternet arıza sorgulama işlemi yapan vatandaşlar Türk Telekom, TTnet, Turknet sitelerini yakından takip ediyor. Gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden internet kesintileri nedeniyle internet kesik mi sorusuna yanıt aranıyor. Konuyla ilgili Türk Telekom'dan açıklama yapıldı.
İNTERNETTE SORUN MU VAR?
Kullanıcılar Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksama olduğunu aktardı.
Türk Telekom'un web sitesindeki duyuruda kesintinin "planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiği belirtildi.
Planlı çalışma kapsamında internet kesintisi yaşanacak iller Sivas, Samsun, Adıyaman, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Antalya, Burdur, Kayseri ve Trabzon olarak bildirildi.
Açıklama kısmında "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir." denildi.
Kendilerine önceden uyarı gitmediğini söyleyen kullanıcılarsa kesintilere sosyal medyada tepki gösterdi.
Ticaret Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada, abone olunan internet ve yayın platformu hizmetlerinde bakım ve onarım gibi nedenlerle kesinti yapılmadan 48 saat önce aboneye bilgi verilmesi gerektiğini belirtmişti.