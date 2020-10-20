İnternet kesik mi? İnternette sorun mu var? Türk Telekom, TTnet, Turknet internet arıza sorgulama!

İnternette sorun mu var? İnternet kesik mi? İnternet arıza sorgulama işlemi yapan vatandaşlar Türk Telekom, TTnet, Turknet sitelerini yakından takip ediyor. Gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden internet kesintileri nedeniyle internet kesik mi sorusuna yanıt aranıyor. Konuyla ilgili Türk Telekom'dan açıklama yapıldı.

İNTERNETTE SORUN MU VAR?

Kullanıcılar Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksama olduğunu aktardı.