Azerbaycan 'a tam destek verdi. Yerli İHA ve SİHA 'larımız dengeleri değiştirdi. Sivilleri bombalayan Ermenistan , Türk SİHA'larını NATO 'ya şikayet etti.Armen SarkisyanErmenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, "SİHA'lar cephede değil, sivillere karşı da kullanılıyor" yalanını söyledi. Ateşkesi bir kez daha ihlal eden Ermenistan, dün fabrikalara füze gönderdi.Nikol Paşinyan

Ama Azeri ordusu, Cebrail'de 13 köyü daha ele geçirdi. Bugüne kadar işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısının 78'ye yükseldiği bildirildi.Ermenistan'ın bombaladığı şehirlerde halk yas tutuyor.



Ermenistan, dün bir pamuk fabrikasına saldırı düzenledi.