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    • 20.10.2020 Gazete
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    Sivilleri bombalayan , Türk 'larını 'ya şikayet etti!

    Cumhurbaşkanı Sarkisyan, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” misali, “Türk ’ları sivilleri vuruyor” diyerek ’yi ’ya şikayet etti.

    Yanpirler!
    Türkiye, 'a tam destek verdi. Yerli İHA ve 'larımız dengeleri değiştirdi. Sivilleri bombalayan , Türk SİHA'larını 'ya şikayet etti.


    Armen Sarkisyan

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, "SİHA'lar cephede değil, sivillere karşı da kullanılıyor" yalanını söyledi. bir kez daha ihlal eden Ermenistan, dün fabrikalara füze gönderdi.


    Nikol Paşinyan

    Ama Azeri ordusu, Cebrail'de 13 köyü daha ele geçirdi. Bugüne kadar işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısının 78'ye yükseldiği bildirildi.



    Ermenistan'ın bombaladığı şehirlerde halk yas tutuyor.


    Ermenistan, dün bir pamuk fabrikasına saldırı düzenledi.


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