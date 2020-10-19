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    • 19.10.2020 17:19
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    'dan taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler!

    sunun envanterine kattığı Türk 'ları karşısında çaresiz kalan ordusu, terör örgütü taktiğine başladı. Ermeni güçleri hedef şaşırtmak için mevzilere ler yerleştirmeye başladı.

    Ermenistan ordusu mevzilere cansız manken yerleştirdi!

    Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için bölgedeki ilerleyişini sürdürdüyor.

    Türkiye'den satın aldığı SİHA'lar sayesinde Ermenistan ordusuna ağır darbeler vuran Azerbaycan ordusu, çatışmalarda büyük üstünlük sağladı.

    ŞAŞIRTMA TAKTİĞİ

    Cepheye gönderecek asker bulmakta güçlük çeken Ermenistan ordusu, SİHA'ları şaşırtabilmek için farklı seçenekler ortaya koymaya başladı.

    Tanklarını ağaçla saklayan, mevzileri daha dar kazan Ermeni askerleri, SİHA'lardan kaçmayı başaramayınca son olarak mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.

    PKK'LI TERÖRİSTLERİN ETEKLİ MANKENLERİ

    Daha önce Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin, bazı barikatlara kadın elbisesi giydirilen mankenler koydukları ortaya çıkmıştı.

    Elinde kameralarda kullanılan monopod bulunan manken, uzaktan barikatın başında silahlı terörist varmış görüntüsü veriyordu.

    Mankenlere PKK'lı teröristlere benzemesi için etek de giydiriliyordu.

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    Haberler Güncel Ermenistan'dan PKK taktiği: Mevzilere manken yerleştirdiler!