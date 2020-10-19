Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan ve cephedeki askerlerinin kaçmasını engelleyemeyen Ermenistan, "Savunma birliklerimiz 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde hareket ediyor ve düşmana ağır darbeler vuruyor" açıklaması ile çaresizliğini bir kez daha ortaya koydu.