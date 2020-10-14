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    • 14.10.2020 12:00
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    'da yanan ormanlık alanları ağaçlandırmak için çalışma başlatıldı

    'ın , ve ilçelerinde terör örgütü tarafından çıkarılan ların ardından bir grup hükümeti suçlayarak alanların rant için yakıldığını iddia etmişti. Ancak bu iftiralar boşa düştü. Bölgede yanan alanları ağaçlandırmak için temizlik çalışması başlatıldı.

    AA
    Hatay'daki orman yangınlarının ardından harekete geçildi

    İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 9 Ekim'de çıkan ve 10 Ekim'de kontrol altına alınan, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangının ardından, bölgenin ağaçlandırılması öncesi temizlik gerçekleştirdi.

    TOPRAK HAZIR HALE GETİRİLİYOR
    İş makineleriyle yanan bölgelerdeki kalıntıları temizleyen ekipler, toprağı da hazır hale getiriyor.

    Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge, fidan dikimine hazır olacak.

    NE OLMUŞTU?
    Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı.

    Söz konusu yangının ardından bazı çevreler ise hükümetin rant için yangın başlattığı iftirasını atmıştı.
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    Haberler Güncel Hatay'da yanan ormanlık alanları ağaçlandırmak için çalışma başlatıldı