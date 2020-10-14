NE OLMUŞTU?

Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı.

Söz konusu yangının ardından bazı çevreler ise hükümetin rant için yangın başlattığı iftirasını atmıştı.