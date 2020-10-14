İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 9 Ekim'de çıkan ve 10 Ekim'de kontrol altına alınan, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangının ardından, bölgenin ağaçlandırılması öncesi temizlik gerçekleştirdi.
TOPRAK HAZIR HALE GETİRİLİYOR
İş makineleriyle yanan bölgelerdeki kalıntıları temizleyen ekipler, toprağı da hazır hale getiriyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge, fidan dikimine hazır olacak.
NE OLMUŞTU?
Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı.
Söz konusu yangının ardından bazı çevreler ise hükümetin rant için yangın başlattığı iftirasını atmıştı.