Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.) 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı bulutlu 24

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile doğu Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30