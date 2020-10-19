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    SON DAKİKA: te son durum! nı duyurdu

    Son dakika haberi... 19 Ekim hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim." ifadelerine yer verdi.

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim." ifadelerine yer verdi.

    18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu