Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim." ifadelerine yer verdi.
18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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