Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in Şentop ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

TBMM Başkanı Şentop'un başkanlık ettiği heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral yer aldı.

ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop , bazı ülkelerin Ermenistan'a silah yardımında bulunduğunu söyleyerek,dedi.

Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisi'nde gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından heyetler arası toplantı yapıldı.

Şentop burada yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın saldırılarından sonra Türkiye olarak her düzeyde ve her platformda Azerbaycan'ın yanında olduklarını gösterdiklerini belirtti.

TBMM'de grupu olan 4 siyasi partinin ortak açıklama yayınlayarak Ermenistan'ın saldırılarını kınadığını ve Azerbaycan'a desteğini belirttiğini hatırlatan Şentop, iki ülke milletvekilleri arasındaki dayanışmanın bu süreçte daha da arttığını kaydetti.







Türk parlamenterler olarak Azerbaycan'ın gayretlerine katkı sağlamak adına çalışmalara devam etikleri ifade eden Şentop, şunları söyledi:

"TBMM İnsan Hakları Komisyonumuz, Dışişleri Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında yol açtığı insan hakları ihlallerini incelemek üzere bir alt komisyon oluşturdu. Ermenistan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Azerbaycan'a karşı yapmış olduğu ihtiyati tedbir başvurusunda tam istediğini bulamadı. Kendisine karşı da bir tedbir kararı çıktı. Ama maalesef uluslararası örgütlerin hukuk ve mantık dışı kararlarıyla zaman zaman karşılaşıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bu süreçte çok adil davranılmadığını düşünüyoruz. Uluslararası toplum tarafsızlık adı altında saldırgan ile mağdur tarafa eşit mesafede olduğunu söylüyor fakat onu da başaramıyor. İşgalci ve saldırgan Ermenistan'a el altından silah yardımı dahil olmak üzere yardımlarda bulunuyorlar. Ermenistan'ın ekonomik durumu bu silahları satın alacak güçte değil. Bunun işgalci Ermenistan'ı ödüllendirmek anlamına geldiğinin farkındayız. Bunu bütün dünyaya da anlatmak mecburiyetindeyiz."

Azerbaycan ordularının başarılarını yakından takip ettiklerini bildiren Şentop, Ermenistan'ın mağlubiyet yaşadıkça daha da saldırgan hale geldiğini ve başarısızlıklarını sivillere saldırarak örtmeye çalıştığını anlattı.

Şentop, Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye aleyhine kara propogandaya da hız verdiğini söyleyerek, "Bunlar çaresizliğin getirdiği çırpınışlardır. Bunların bizi olumsuz etkilemesine müsaade etmeyeceğiz. Morallerimizi yüksek tutacağız. " diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR İKİ ÜLKE ARASINDA 249 ANLAŞMA İMZALANDI"

Sahibe Gafarova da Ermenistan'ın saldırıları ve Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonla ilgili bilgi verdi.

Operasyonların başarıyla sürdürüldüğünü aktaran Gafarova, tüm halkın bu haklı davada bir yumruk gibi birleştiğini vurguladı.

Gafarova, haklı davasında Azerbaycan'a gösterilen destekler için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Türk siyasi partilerinin Azerbaycan'a destek amacıyla ortak bildiri kabul ettiğini hatırlaran Gafarova, tüm partilere teşekkür etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılar düzenlediğini hatırlatan Gafarova, bu saldırıların Ermenistan yönetiminin iç yüzünü ortaya koyduğunu kaydetti.

Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak geçmişe sahip olduğuna işaret eden Gafarova, şunları kaydetti:

"Bu geçmiş bizi daha iyi gelecek kurmaya çağırıyor. Bugüne kadar iki ülke arasında 249 anlaşma imzalandı. 2019'da ticaret hacmimiz 4.5 milyar dolar oldu. Bu yılın ilk 8 ayında salgına rağmen ticaret hacmimiz yaklaşık 3 milyar dolar oldu. Karşılıklı yatırımlar 30 milyar dolara ulaştı. Bunlar iyi göstergeler. Fakat ülkelerimizin potansiyeli bu göstergelerin üstünde. Karşılıklı çabalarla daha iyi sonuçlar elde edeceğiz."