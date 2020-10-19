Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, "Bilge Kral. Büyük devlet ve gönül adamı, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum. #Aliyaİzzetbegoviç" ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, "Bilge Kral. Büyük devlet ve gönül adamı, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum. #Aliyaİzzetbegoviç" ifadelerine yer verdi.