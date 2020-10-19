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    • 19.10.2020 13:10
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    Son dakika: 'tan '' paylaşımı

    Son dakika haberine göre, , hesabı Twitter üzerinden Bosna-Hersek'in efsane lideri 'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak'tan 'Aliya İzzetbegoviç' paylaşımı
    , hesabı Twitter üzerinden Bosna-Hersek'in efsane lideri 'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir paylaşımda bulundu.




    Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, "Bilge Kral. Büyük devlet ve gönül adamı, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum. #Aliyaİzzetbegoviç" ifadelerine yer verdi.


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    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Aliya İzzetbegoviç' paylaşımı