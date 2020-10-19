Paşinyan, yine kirli oyunlara kalkıştı. Ateşkeste sivillere saldırdı. Azeri ordusu ise Ermenistan'ın bir Su-25 uçağını daha ortadan kaldırdı.

Ermenistan, önceki gece duyurulan ateşkesi de tanımadı. Azerbaycan'ın bağımsızlık gününde Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut'u bombaladı.

Azeri güçleri de tokadı bastı. cebrail'i vurmaya gelen bir su-25 uçağını yere çaktı. böylece vurulan ermeni uçağı sayısı 4'e çıktı.

Fuzuli'de ermeni kışlasına azeri bayrağı dikildi. Tarihi önemdeki Şuşa şehri kurtarıldı.

HUDAFERİN!

Ermenistan, yine ateşkesi hiçe saydı. Ama Azeri ordusu, stratejik tarihi Hudaferin Köprüsü'ne bayrağını astı...

Erminestan, kalleşlikte sınır tanımadı. İkinci kez anlaşmaya varılan insani amaçlı ateşkesi, yine hiçe saydı. Sivillere saldırdı. Karşılık veren Azeri Ordusu, 4'üncü Su-25 uçağının yere çakılmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentindeki "Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi" açıklaması yaptı. Ayrıca bölgede Ermeniler'in hava savunma güçleri imha edildiği hatırlatıldı. Ermenistan'a ait mevzilerde son kuvvet olarak savaşan Ermenistan özel güçlerinin, Azeri ordusunun karşısında siperlerden geri çekildiği ortaya çıktı.

AZERİLERİN ZAFER YOLU



BAĞIMSIZ AZERBAYCAN

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki Parlamento Heyeti, Bakü'de Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldı.

Şentop, "Azerbaycan'ı haklı davasında destekliyoruz. Ebediyete kadar ay ve yıldız sancağın dün Bakü'de bugün Karabağ'da eksik olmasın" dedi.