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    • 19.10.2020 Gazete
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    Paşinyan te sivillere saldırdı! ordusu ’ın bir uçağını daha ortadan kaldırdı...

    Paşinyan, yine kirli oyunlara kalkıştı. te sivillere saldırdı. Azeri ordusu ise ’ın bir uçağını daha ortadan kaldırdı. Ermenistan, önceki gece duyurulan ateşkesi de tanımadı. ’ın bağımsızlık gününde Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut’u bombaladı.

    Pis su var 25

    Paşinyan, yine kirli oyunlara kalkıştı. te sivillere saldırdı. Azeri ordusu ise 'ın bir uçağını daha ortadan kaldırdı.

    Ermenistan, önceki gece duyurulan ateşkesi de tanımadı. 'ın bağımsızlık gününde Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut'u bombaladı.

    Azeri güçleri de tokadı bastı. cebrail'i vurmaya gelen bir su-25 uçağını yere çaktı. böylece vurulan ermeni uçağı sayısı 4'e çıktı.

    Fuzuli'de ermeni kışlasına azeri bayrağı dikildi. Tarihi önemdeki Şuşa şehri kurtarıldı.

    HUDAFERİN!
    Ermenistan, yine ateşkesi hiçe saydı. Ama Azeri ordusu, stratejik tarihi 'ne bayrağını astı...
    Erminestan, kalleşlikte sınır tanımadı. İkinci kez anlaşmaya varılan insani amaçlı ateşkesi, yine hiçe saydı. Sivillere saldırdı. Karşılık veren Azeri Ordusu, 4'üncü Su-25 uçağının yere çakılmasını sağladı.

    Cumhurbaşkanı , Cebrail kentindeki "Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi" açıklaması yaptı. Ayrıca bölgede Ermeniler'in hava savunma güçleri imha edildiği hatırlatıldı. Ermenistan'a ait mevzilerde son kuvvet olarak savaşan Ermenistan özel güçlerinin, Azeri ordusunun karşısında siperlerden geri çekildiği ortaya çıktı.

    AZERİLERİN ZAFER YOLU

    BAĞIMSIZ AZERBAYCAN
    TBMM Başkanı ve beraberindeki Parlamento Heyeti, Bakü'de Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldı.

    Şentop, "Azerbaycan'ı haklı davasında destekliyoruz. Ebediyete kadar ay ve yıldız sancağın dün Bakü'de bugün Karabağ'da eksik olmasın" dedi.

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