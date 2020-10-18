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    • 18.10.2020 16:21
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    Son dakika: : 'ne Azerbaycan bayrağı dikildi

    Son dakika haberleri... "'ne Azerbaycan bayrağı dikildi" açıklamasında bulundu.

    Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi

    , Azerbaycan askerlerinin 'ne Azerbaycan bayrağı diktiğini açıkladı.

    Aliyev, Twitter hesabından "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikti. Yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

    İran-Azerbaycan sınırında Araz Nehri üzerinde yer alan ve 11. yüzyılda inşa edilen Hudaferin Köprüsü, Azerbaycan ordusunun kent merkezini ve bazı köylerini işgalden kurtardığı Cebrail ili sınırları içerisinde bulunuyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi