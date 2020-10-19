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    • 19.10.2020 19:56
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    ’li ’dan 'da evlat nöbetindeki ailelere hakaret!

    Çocukları tarafından kandırılarak terör örgütü için dağa gönderilen çocukların aileleri HDP İl Başkanlığı önünde nöbetlerini sürdürüyor. HDP'li vekil , evlat nöbetindeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu. Tosun ailelere, ''Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi'' şeklinde haddi aşan sözler söyledi.

    İHA

    Çocukları HDP tarafından kandırılarak terör örgütü PKK için dağa gönderilen çocukların aileleri Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbetlerini sürdürüyor.

    HDP'li TOSUNDAN AİLELERE HAKARET
    Bugün HDP İl Başkanlığına gelen HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu.

    Tosun, "İt, alçak, kemiğiniz az, satılmış köpek" diyerek ailelere hakaret etti. Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi. Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdiler.

    Tosun, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.
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    Haberler Güncel HDP’li Remziye Tosun’dan Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere hakaret!