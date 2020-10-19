

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'ın başarılı ve nokta operasyonları ile 6 bin asker kaybı verdi.

Bu durumu hazmedemeyen Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırıyor.

Bu saldırılarda siviller ve operasyon dışında kalan bölgeleri hedef alan Ermenistan, bir taraftan da kendi halkına hesap veremediği için farklı yöntemler uyguluyor.