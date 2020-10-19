Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.10.2020 19:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2020 19:57
    ABONE OL

    sivilleri bombalamaya devam ediyor: A Terter'de yaşananları anlattı

    İşgalci , kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı gözetmeksizin sivilleri hedef almaya devam ediyor. Terter'de bulunan A , yapılan alçak saldırılar hakkında son durumu aktardı. Kavasoğlu, "Terter'in üstüne havanlar yağıyor" dedi.

    AHaber

    A , 'ın saldırdığı Terter'den canlı yayında yaşananları aktardı.

    "SİVİLLER KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL!"
    A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu, işgalci Ermenistan'ın Terter'e yaptığı saldırının ardından bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi. Ermenistan cephesinin sivilleri gözetmeksizin saldırdığını dile getiren Kavasoğlu, "Terter'e havanlar yağıyor. Siviller var mı yok mu kimsenin umurunda değil." dedi.

    Fabrikanın vurulma anını da aktaran Kavasoğlu, "Ermenistan yaptığı saldırıda hedefin tutturulduğunun görülmesi üzerine hemen arkasına 2 saldırı daha yapıldı. Yakınımıza düşen bombalar sonrasında önce kendimizi güvenle aldık çünkü saldırılar devam etti. 7-8 tane fabrika ve çevreleri hedef alındı. Daha sonra da demir yolu vurulmaya çalışıldı. Okulları ve evleri de vurdular. halkı bu saldırılara rağmen topraklarını terk etmiyor" şeklinde konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ermenistan sivilleri bombalamaya devam ediyor: A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu Terter'de yaşananları anlattı