Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2020 İOKBS bursluluk parası yattı mı? Burs almaya hak kazanan öğrenciler bursluluk parası ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bursluluk sınav sonuçlarının ardından bursluluk parasının yatıp yatmadığı merak edilmeye başlandı.
BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Bursluluk paraları için henüz net bir tarih açıklanmadı. MEB kılavuzda yapılan açıklamada "Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir" bilgisi verildi.
İOKBS BURSLARI KİMLERE VERİLİR?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.
BURSUN DEVAMI, KESİLMESİ VE İTİRAZLAR
Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18'inci maddesine göre yapılacaktır.
İOKBS BURSU NE KADAR?
İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmekte. 2020 İOKBS burs miktarı henüz açıklanmazken geçtiğimiz yıl İOKBS burs miktarı aylık 260.40 TL idi.