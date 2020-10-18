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    • 18.10.2020 19:24
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    Son dakika: Koronavirüste son durum! 18 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu

    Son dakika haberine göre ,18 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün 1.500’den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,18 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim." ifadelerine yer verdi.

    17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu