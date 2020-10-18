Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,18 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.
Koca açıklamasında, "Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim." ifadelerine yer verdi.
17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU