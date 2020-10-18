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    • 18.10.2020 18:15
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    'nin ‘Ülke açlık sınırında’ siyaseti çıda son buldu! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'ndan ziyafet...

    Bulduğu her fırsatta ekonomiyi hedef alarak siyaset yapan vatandaşın açlık sınırında yaşadığını iddia eden Genel Başkanı ’nun çıda verdiği ziyafet görüntüleri ortaya çıktı. CHP'nin kebap ziyafetinde ve 'da yer aldı.

    Atakan Irmak
    ‘Ülke açlık sınırında’ siyaseti kebapçıda son buldu!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapmak adına gündeme sık sık getirdiği 'Ülkede açlık var' sözlerinin ardından kebapçıda verdiği ziyafet gündeme bomba gibi düştü.

    Lüks bir kebapçıda ziyafet çekerken görüntülenen Kılıçdaroğlu'nun masasına tepsi tepsi kebapların servis edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

    İSTANBUL'DA KEBAP KEYFİ
    2 gün önce Kalamış sahilinde lüks kebapçıda çekilen görüntülerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yemek yediği görüldü.

    İNCE'NİN SİMİT FOTOSU GÜNDEME GELDİ

    Öte yandan bu görüntülerin ardından CHP'den koparak yeni bir siyasi oluşum peşinde koşan Muharrem İnce'nin simit yediği kare gündeme geldi.
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    Haberler Güncel CHP'nin ‘Ülke açlık sınırında’ siyaseti kebapçıda son buldu! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'ndan ziyafet...