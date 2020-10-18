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'Fatih Keşfe Giden Yol' belgeseli A Haber üzerinden yayınlanıyor.

A Haber'den yayınlanan belgeseli Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Albayrak, Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı belgeseli, "Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi Fatih sondaj gemimizin hikayesini anlatan; Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli" ifadeleriyle paylaştı.

Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi 🇹🇷



Fatih sondaj gemimizin hikayesini anlatan;

📺 Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli

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🔗 https://t.co/qWlX5G3KEm#MilliEnerjiGüçlüGelecek #MilliEnerjideYeniMüjde#KeşfeGidenYol — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 18, 2020

FATİH SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta sefere çıktı.



Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.



"Upgrade" edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi.

12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih'in uzunluğu neredeyse bir Eyfel Kulesi kadar.



Fatih'in, 64 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi'ne yakın. Fatih'in iki kulesi, toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.



Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunan Fatih, bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.